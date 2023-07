Namorada da filha de Carla Perez e Xanddy ganhou apelido da sogra; saiba qual

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, assumiu relacionamento publicamente na última quinta-feira, 27

Na última quinta-feira, 27, Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, assumiu publicamente o namoro com Edayzia. O romance das duas já vinha sendo especulado há meses, e chegou a gerar rumores de que a família da cantora teria entrado em crise com o relacionamento.

Os desentendimentos entre a família foram logo desmentidos e Carla Perez chegou até a dar um apelido carinhoso para a nora . Em suas redes sociais, ela assina como Daze, porém, a ex-integrante do grupo É o Tchan a apelidou como Dada.

Antes de assumirem publicamente o namoro, Camilly Victória e Daze já trocavam diversos elogios nos comentários de suas fotos nas redes sociais. No perfil da namorada da filha de Carla Perez, é possível encontrar mensagens da artista em fevereiro deste ano.

No entanto, o romance parece ter começado meses antes. No perfil oficial de Daze no TikTok, a primeira publicação mostra ela beijando uma mulher, que aparenta ser Camilly, em seu carro. O registro foi publicado em dezembro de 2022.

Daze é do signo de câncer e, em seu perfil do Instagram, a jovem possui pouco mais de 6.000 seguidores e apenas nove publicações no feed, sendo a primeira de março de 2022. Na maioria das publicações, ela mostra seu estilo nas roupas, que é uma junção entre o street style e social.

Além disso, ela usa uma bandeira do Haiti na rede, que também está no retrovisor de seu carro. Daze aparenta morar em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, levando em consideração a localização de suas publicações. Carla Perez e sua família moram no país desde o ano de 2016.

CONFIRA FOTOS DE DAZE, NAMORADA DA FILHA DE CARLA PEREZ E XANDDY: