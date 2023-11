Prima de Luana Andrade relembra os últimos dias da ex-Power Couple

Prima de Luana Andrade faz homenagem especial e relembra uma das últimas conversas com a ex-Power Couple Brasil

A morte de Luana Andrade, que era ex-Power Couple Brasil e assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, comoveu os familiares e amigos nesta semana. Ela faleceu aos 29 anos durante uma cirurgia de lipoaspiração nos joelhos ao sofrer uma embolia pulmonar maciça. Durante o luto, uma prima dela fez uma homenagem especial e relembrou uma das últimas conversas delas.

Leticia Andrade fez um post nas redes sociais com um depoimento sobre a sua relação com a prima e a saudade que já está sentindo dela. "Um pedaço de mim se foi… Minha pretinha como está doendo, estou despedaçada! No domingo conversamos tanto, fizemos planos, e pelos nossos planos era para eu cuidar de você esses dias… Mas, pelos planos de Deus, a partir de agora quem cuidará de todos aí de cima é você!", disse ela.

E completou: "Eu só tenho a agradecer por Deus ter me dado a oportunidade de ter você na minha história e ter recebido do seu amor e da sua luz! Obrigada minha pretinha por ter sido a irmã mais incrível que alguém poderia ter, obrigada por tudo que você sempre fez por mim e por todos, obrigada por ser exemplo para todos ao seu redor, exemplo de amor, exemplo de bondade, exemplo de humildade, exemplo de empatia".

Hospital revela detalhes sobre a morte de Luana Andrade

O Hospital São Luiz divulgou uma nota oficial com informações sobre como foi a internação da jovem para realizar uma lipoaspiração e a complicação que levou a sua morte durante a madrugada.

De acordo com o hospital, ela foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".