Preta Gil mostra sapato com salto de pincel de maquiagem; veja quanto custa

Preta Gil surpreendeu seus seguidores ao surgir com sapato de pincel de maquiagem nas redes sociais; veja o preço da peça inusitada!

A cantora Preta Gil surpreendeu seus seguidores ao mostrar um item de vestuário diferentão de sua coleção. Nesta quinta-feira, 19, ela surgiu com um sapato cujos saltos são um pincel de maquiagem. Segundo o GShow, o acessório, da grife Loewe, custa pouco mais de R$ 15 mil.

"Vou estrear minha sandalinha nova para um momento muito importante e depois explico para vocês", disse ela nos stories de seu Instagram. A grife também tem sapatos com salto em formato, como sabonete, esmalte de unha e até de um ovo esmagado.

Preta Gil revela desilusão amorosa

Solteira desde o fim de seu casamento no ano passado, Preta Gil falou sobre sua vida pessoal recentemente. A cantora contou que está passando por uma desilução amorosa com seu 'ficante premium'. Apesar de não entregar a identidade do rapaz, ela detalhou a relação informal.

Ela contou que está aproveitando sua atual fase. "Nessa minha andança de solteira, dou muito trabalho para os meus amigos porque sou de outra geração", ela brincou. A famosa contou ainda que recebe conselhos de seus amigos mais jovens sobre como deve agir em um relacionamento informal.

Mas relatou que não é muito boa em seguir essas regras. “Eu sou do tipo que não tem paciência para jogos, sou muito objetiva: quer quer, não quer não quer”, disse. Em seguida, a filha de Gilberto Gil revelou sua decepção recente.

"Sofri muito agora com um 'ficante premium' (risos), porque eu prefiro namorar. Mas você tem razão, 'Ficante premium' ensina muito para gente. Acho que aprendi que eu quero 'ficantes premiuns'. Aí vai que um se destaca ainda mais? Mas não aguentei, porque já quis promover para oficial”, ela contou. Mesmo após a desilução, entregou que pretende investir em relações informais.