Preta Gil passa por cirurgia e atualiza os fãs: "Me recuperando"

A cantora Preta Gil falou sobre sua recuperação após precisar operar o joelho

Preta Gil (48) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para falar com os seguidores sobre uma cirurgia que precisou passar.

A cantora surgiu no Instagram ao lado de sua cachorrinha, Estrela, e contou que está se recuperando após operar o joelho.

Nas imagens feitas por seu marido, Rodrigo Godoy (33), Preta aparece sentada na varanda da sua casa, usando um look todo laranja, e mostrando o joelho que foi operado. A artista contou que em breve estará recuperada para se preparar para o Bloco da Preta 2023.

"Eu e Estrela fazendo pose pro papai @rodrigogodoy_ !!! Toda trabalhada no coração pra dizer que estou me recuperando da cirurgia do joelho, me cuidando, quietinha em casa e acolhida de muito amor!!! Em breve joelhinho 100%, pois o @blocodapreta 2023 vem aí!!!! #blocodapreta2023", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas desejaram uma boa recuperação para a cantora. "Boa recuperação, minha Pretinha", disse Pocah. "Coisa linda, melhoras", falou Isis Valverde. "Que Deus te dê uma ótima recuperação", escreveu uma seguidora. "Está linda de laranja. Uma boa recuperação para você", falou uma fã.

Confira as fotos de Preta Gil após a cirurgia no joelho:

