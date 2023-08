Preta Gil agradece apoio de amigos fiéis: “Eu não teria suportado tanta dor”

Lutando contra câncer, Preta Gil abre álbum de fotos de viagem especial com amigos e agradece lealdade em período difícil

Na luta contra um câncer de intestino, a cantora Preta Gil emocionou as redes sociais nesta terça-feira, 1º, ao compartilhar um momento íntimo. Direto do Maranhão, onde está acompanhada por pessoas queridas, ela abriu um álbum de fotos e declarou sua profunda gratidão pela lealdade e apoio de seus amigos durante seu tratamento

Na capa do álbum, Preta aparece na companhia de Gominho, durante um passeio nos lençóis maranhenses. Na legenda, ela fez questão de ressaltar a fidelidade dos amigos: "Eu sempre soube o valor da importância de termos verdadeiros amigos, mas só sabemos quem são os fiéis, na adversidade”, a filha de Gilberto Gil iniciou sua declaração e abriu o coração sobre a doença.

Na sequência, Preta agradeceu o apoio: “Eu quero fazer esse post, porque ele é único e sei que todos os meus amigos fiéis se sentem representados através dele e o amam por ele estar ao meu lado nesses últimos 8 meses, sem largar minha mão nenhum dia sequer”, a cantora escreveu. Vale lembrar que além de lidar com a doença, ela também descobriu uma traição do ex-marido, Rodrigo Godoy.

“Sim, ele largou o emprego que tinha em Salvador e veio se dedicar 100% a mim. Para me apoiar, me cuidar no meu tratamento e nos problemas sérios que tive na vida pessoal. Eu posso afirmar, que se não fosse ele e mais outros amigos tão incríveis, eu não teria suportado tanta dor”, a artista expressou sua gratidão ao artista e outros amigos.

Preta também fez questão de expressar sua fé: “Ter um colo pra chorar, um sorriso pra iluminar meu dia, a força pra me levantar do chão literalmente, a paciência de ficar horas e horas em silêncio ao meu lado, tudo isso me emociona e me faz ser muuuito grata. Deus é tão perfeito, que me mandou esses anjos pra cuidarem de mim”, ela completou.

“Gominho, eu sei que você não fez e faz tudo isso esperando nada em troca, eu sei disso, mas preciso lhe dizer OBRIGADA. Eu te amo infinito e minha família também lhe agradece!!!”, a artista emocionou durante o agradecimento.

Para finalizar, Preta fez agradecimentos direcionados para diversos amigos: “Fotos do meu mais novo amigo Dudu Paduan que junto dos outros amigos de Atins levantaram meu astral esses 11 dias que fiquei por aqui !!! Obrigada João Pedro, Caio Yoshimuk, Chico Bill e tantos outros, ano que vem me aguardem que vou bombar no Nossa Vibe Atins!!”, concluiu.

