Preta Gil esbanja beleza ao renovar o bronzeado durante viagem: "Maravilhosa"

A cantora Preta Gil voltou a chamar a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de biquíni. Ela está curtindo alguns dias de descanso em Atis, no Maranhão, e aproveitou para renovar o bronzeado.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece esbanjando beleza ao fazer várias poses em meio a um belo cenário paradisíaco. Para tomar sol, a filha de Gilberto Gil optou por um biquíni vermelho, com uma cereja estampada na parte de cima da peça. "Seja a cereja do seu próprio bolo!!!! Sendo feliz em Atins!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Lindeza que eu amo", disse a influenciadora digital Thaynara OG. "Cerejinha mais linda", escreveu a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. "Gata", falou uma seguidora. "Maravilhosa é o nome dela", comentou uma fã.

Vale lembrar que Preta está em tratamento contra um câncer no intestino, e uma cicatriz em seu tórax passou a chamar a atenção dos seus seguidores. A cantora, então, decidiu esclarecer a situação. "Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para a dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia", explicou.

Desabafo sobre a cirurgia

Preta Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para atualizar os fãs sobre a cirurgia que irá realizar em breve. Ela está em tratamento contra um câncer de intestino, e será operada em agosto. "Último dia no paraíso e eu já estou como? Chateada! Muita coisa boa para acontecer. Meu aniversário semana que vem, na outra a gente opera, e se Deus quiser vai dar tudo certo e esse pesadelo vai acabar", afirmou ela no vídeo.