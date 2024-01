Por que Thiago Nigro colocou emoji no rosto de Maíra Cardi? Ele explica!

Thiago Nigro rompe o silêncio após ser questionado sobre o motivo para esconder o rosto de Maíra Cardi com emoji em fotos

O influenciador digital Thiago Nigro chamou a atenção nas redes sociais nesta semana ao compartilhar fotos inesperada com a esposa, Maíra Cardi. Isso porque ele colocou desenhos de emoji para esconder o rosto da amada em fotos de uma viagem deles. A atitude dele gerou curiosidade nos fãs. Então, ele explicou seu motivo.

Nos stories do Instagram, Nigro contou que escondeu o rosto de Maíra porque ela está longe das redes sociais. A morena desativou seu perfil na internet no final de 2023 e resolveu passar um tempo sem contato online.

"Para quem está perguntando: ‘Por que está botando esses emoji na cara da sua esposa?’. É porque ela está fora das redes sociais. Então, não era para ela estar aparecendo aqui. Ela, talvez, apareça algum dia de novo por aqui. Mas, como a gente está sempre junto, ela aparece nas fotos e aí eu prefiro postar a foto com o emoji na cara dela do que não postar. Faz uns quatro ou cinco meses que ela saiu e é isso. Quem sabe um dia ela volte…”, disse ele.

O casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro

O casamento civil de Maíra Cardi e Thiago Nigro foi anunciado por ele em um post no Instagram no dia 25 de dezembro de 2023, quando ele refletiu sobre a comunhão total de bens e a sua visão do casamento.

"Ontem nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro? Você e seu cônjuge vão ter que escolher três regimes de casamento: O empreendedor, pode escolher a separação total de bens e se blindar de processos trabalhistas e problemas fiscais. A comunhão parcial de bens, separa o que você tinha antes do casamento e o que você tem depois do casamento (que agora é de vocês). E por fim, a comunhão total de bens. E aqui entra “o” grande desafio do casamento: o de ser um só", disse ele.

E completou: "Se eu acredito no casamento, não estaria eu tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas? Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro? Estaria eu criando uma ponte para que eu pudesse fugir nos momentos de dificuldade, me enganando como se eles não fossem aparecer? Uma mulher viver sabendo que pode ser largada pelo marido, pode ser vulnerável e pela insegurança não ser uma boa parceira. Um homem, viver sabendo que é o provedor, pode ter a ilusão de que ele é mais importante do que quem cuida do filho, e se tornar abusivo. Não seria melhor que a decisão de casar trouxesse um alinhamento ainda maior para o futuro do casal? Erros acontecem, somos humanos e pecadores, estamos longe de sermos perfeitos, mas se você crê no que está escrito, e as palavras que saíram de sua boca ao casar são verdadeiras, não trate seu casamento como um negócio".

Por fim, ele declarou: "Há quem diga que podemos ser enganados pelo nosso cônjuge no casamento, e aí teria feito sentido se proteger. Mas há quem passe pelos momentos difíceis por enxergar o casamento como algo inegociável e acima de qualquer decisão. Eu decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil - e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!".