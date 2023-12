Por que 2023 foi um ano marcante para Jojo Todynho?

Jojo Todynho teve um ano marcante na carreira e vida pessoal; relembre os principais pontos de 2023 para a influenciadora

Jojo Todynho (26) teve um 2023 bastante marcante. Nos últimos 12 meses, anfluenciadora digital e campeã de A Fazenda mostrou para os fãs e seguidores as mudanças em sua rotina, os cuidados com a saúde e também seus relacionamentos. Relembre a seguir o ano da cantora.

O ano de Jojo Todynho já começou com foco nos estudos . Em meados de março, ela contou para os fãs e seguidores que iniciou a faculdade de Direito e mostrou os preparativos para começar as aulas. Agora, ela já está no segundo semestre da graduação, e tem se saído bem nas matérias.

Além dos estudos, a também apresentadora passou a mostrar bastante sua rotina de treinos na academia. Ao longo do ano, alguns vídeos dela durante os exercícios se tornaram virais pelo esforço, caras e bocas que ela fazia na academia.

No início do mês de agosto ela surpreendeu os seguidores ao revelar que tinha decidido fazer uma cirurgia bariátrica. A artista explicou que a intervenção cirúrgica foi feita pela sua saúde, e que os treinos e uma alimentação balanceada fariam parte de sua rotina daqui para frente.

No último domingo, 10, ela contou para os seguidores do Instagram que perdeu 33 quilos desde a cirurgia. "33 Off com muito orgulho! Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece, só meu)."

O coração de Jojo Todynho também ganhou um novo dono. Em meados de junho, ela assumiu publicamente o romance com Renato Santiago. Apesar de terem mantido o romance longe dos holofotes, rumores dizem que os dois estariam juntos desde janeiro.

Nesta semana, ela entrou em uma brincadeira do Instagram. Na corrente, os usuários da rede usam um filtro para assinalar o que já fizeram neste ano. Em 2023, Jojo mudou de visual, namorou/casou, foi a um show, se afastou de alguém, ficou bêbeda, leu um livro, fez algo pela primeira vez, viajou para outro país, fez tatuagem, fez novas amizades e fez algo que pensou que não iria conseguir.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE JOJO TODYNHO: