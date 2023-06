Poliana Rocha rebate críticas após fazer declaração polêmica: “Não ligo”

TRAIÇÃO? Poliana Rocha quebra o silêncio após fazer declaração polêmica sobre o seu casamento; confira

A influenciadora e empresária Poliana Rocha fez um desabafo nas redes sociais no último sábado, 24, após ver seu nome ficar em evidência ao participar do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr que ocorreu na última semana.

Acontece que na ocasião, a esposa de Leonardo declarou que se considera uma "guerreira" por permanecer ao lado do cantor, apesar das traições ao longo do casamento. “Sou mãe, esposa, filha, vó, sogra. E sou uma guerreira, gente. Por que guerreira? Porque sou casada há 27 anos com o cantor Leonardo”, disse ela.

Como já era de se esperar, diversos internautas interpretaram a declaração de Poliana como um conselho indireto para Bruna Biarcardi, que foi traída recentemente por Neymar. Após o assunto repercutir na web, a mãe de Zé Felipe foi questionada sobre sua opnião diantes dos "comentários maldosos" que recebeu sobre sua fala no leilão.