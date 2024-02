Pocah explica medo de casar após cinco anos de namoro

A cantora Pocah, que ficou noiva de Ronan Souza em 2021, confessou medo de se casar após anos de namoro. "Não se mexe em time que está ganhando"

Em entrevista recente à Quem, Pocah compartilhou seus planos para 2024 e falou sobre chances de casamento. A cantora foi pedida em noivado por Ronan Souza ao vivo no programa Mais Você, logo após o BBB 21.

A cantora confessou que tem medo das coisas mudarem entre eles se a união for oficializada. "Sendo muito sincera, a gente acabou de falar 'não se mexe em time que está ganhando'. Temos medo de casar e estragar tudo", confesso.

Mãe de Vitória, de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior, Pocah diz que ela e Ronan estão felizes na atual configuração. "A gente está bem do jeito que está. Se der na telha da gente casar, a gente vai, mas no momento acho difícil, porque a gente está trabalhando tanto", afirmou. "No momento, não", completou.

Para este ano, os planos da ex-BBB são lançar a nova edição do Arraiá da Pocah e seu primeiro álbum no segundo semestre de 2024.

"Estou muito perfeccionista, mas [o álbum] está muito bom. Com essa de achar que nunca está bom, fiquei anos com várias músicas que eu compus guardadas e levei outros tantos para levar esse projeto de funk para frente, o que só rolou em 2023", explicou. "Agora finalmente o Cria de Caxias, que eu anunciei há tanto tempo vai sair", finalizou.

Pocah celebra paixão pelo Carnaval e realiza sonho

Em conversa com a CARAS Brasil, a Pocah celebrou a realização de sonho com seu próprio trio elétrico, além da paixão pelo Carnaval e revelou as novidades da atração: "Conquista".

"Carnaval é um espetáculo, uma verdadeira sinfonia de cores, pessoas, festas e culturas. Sempre fui admiradora dessa festa como foliã, mas agora, pela primeira vez, terei meu próprio trio para chamar de meu", compartilha Pocah, que ganhou fama com suas apresentações durante o Carnaval.

"É a realização de um sonho. Posso adiantar que essa atmosfera de fantasia inspirará todo este projeto que é o Bloco da Pocah 2024. Estou entusiasmada, tocada emocionalmente e, acima de tudo, realizada. É uma conquista que veio com dedicação", acrescenta a cantora sobre a festa em São Paulo.