Platinadíssima e com barriga negativa, Luísa Sonza publica fotos no RJ

Luísa Sonza publicou foto com look exótico e agradou seguidores

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 16h42

A cantora Luísa Sonza presenteou os seguidores com diversas fotos tiradas no Rio de Janeiro. Entre momentos sozinha e com dançarinos, a loira esbanjou boa forma e felicidade.

No chamado dump, quando várias fotos são postadas no mesmo álbum do Instagram, Luísa apareceu sozinha vestida com roupa branca e cheia de recortes que usou em show, com os dançarinos, de biquíni na praia e até dando uma afinada palinha em um jatinho. A barriga negativa e o cabelo platinadíssimo chamaram a atenção.

Empolgados, os fãs soltaram o dedo nos comentáros. "Luísa rainha o resto nadinha", escreveu uma. "Sou tão apaixonada nessa mulher meu Deus", comentou outra.

Recentemente, a cantora voltou a seguir o ex-marido Whindersson Nunes, assim como ele o fez. Os fãs criaram expectativas de uma possível volta, mas Luísa comentou sobre relacionamentos: “Eu tenho vontade de namorar, mas simplesmente não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas”. Para acabar com as dúvidas, o humorista também se disse solteiro, destruíndo as esperanças dos fãs do casal.