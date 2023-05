Família e amigos de Paulo Gustavo vão ao show de Beyoncé, cantora favorita do comediante

Família do humorista Paulo Gustavo se prepara para assistir show da cantora, uma das favoritas do comediante

Nesta quarta-feira, 10, a família do comediante Paulo Gustavo (1978 - 2021) decidiu marcar presença no show da cantora norte-americana Beyoncé em Estocolmo, na Suécia. A artista, que está com a Renaissance World Tour, era uma das favoritas do humorista. Além do médico Thales Bretas, que foi casado com Paulo, e da irmã, Ju Amaral, seu amigo e ator Marcus Majella também estará presente na apresentação.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Thales mostrou aos internautas que estava em frente ao estádio no qual será realizado o show. “Me atrasei um pouquinho, mas estou aqui na porta do estádio, que ainda não abriu. Todo mundo já está no clima”, comentou.

Thales Bretas no estádio do show - Créditos: Reprodução / Instagram

Para quem não se lembra, Paulo Gustavo veio a falecer por conta de algumas complicações causadas pela Covid-19. O humorista era muito fã de Beyoncé, tanto que foi homenageado pela musa, que colocou em seu site, pouco depois da morte do comediante, uma foto dele, junto das palavras: “Paulo Gustavo, descanse em paz”.

Mãe de Paulo Gustavo fala sobre testamento feito por ele

Ainda no 'Quem Pode, Pod', a mãe de Paulo Gustavo contou como reagiu após o falecimento do filho por complicações da Covid-19. Durante a entrevista, ela revelou que foi morar no Rio de Janeiro para ficar mais próxima da família, em um apartamento que o artista deixou para mãe e para o pai em seu testamento. Confira mais detalhes!

