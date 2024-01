E agora? Patrícia Poeta ganha 'apelido' de moradores durante as férias

Patrícia Poeta ganha 'apelido' de moradores durante as férias; comportamento da apresentadora chamou a atenção em Fernando de Noronha

De férias do Encontro, a apresentadora Patrícia Poeta tem chamado a atenção durante as férias. É que assim que se afastou do programa para descansar, ela pegou um voo para Fernando de Noronha e está esbanjando simpatia por onde passa.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', a artista está tão feliz e bem humorada que ganhou um apelido dos moradores: Miss Simpatia. Isso porque a apresentadora está tratando todo mundo bem.

Além de cumprimentar todo mundo, posar para fotos e conversar com anônimos, ela ainda tem posado para os fotógrafos que estão no local. Nada abala o bom humor da global que superou a fase difícil que viveu no ano passado.

A colunista ainda afirma que o comportamento de Patrícia Poeta destoou do que foi apresentado por outras celebridades. Os mesmos moradores reclamaram que alguns famosos deram show de estrelismo.

Patricia Poeta fica em choque com previsão do tarô

A apresentadora Patrícia Poeta teve uma reação inesperada ao vivo no programa Encontro, da Globo, ao receber uma previsão para o seu futuro. Ela conversou com a taróloga Glória Britho na atração e ela fez uma previsão para o amor na vida da comunicadora para o ano de 2024.

Bem na hora de receber a previsão, Poeta deu um gole em uma caneca de água e quase engasgou com o susto que levou da previsão. A taróloga contou que a carta do Julgamento representa o amor na vida da apresentadora em 2024 e isso representa que um amor do passado por voltar.

"O Julgamento fala de um retorno do amor em sua vida. Flashback. Volta agora em um momento bem melhor, de maturidade, de preparo para todo mundo”, afirmou ela. Poeta deu risada, mas não entrou em detalhes sobre quem pode voltar. “Flashback, jura?! Vou pensar nas possibilidades. Depois, a gente conversa melhor. Flashback…”, declarou.