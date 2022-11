Patricia Abravanel relembra seu primeiro casamento: 'Vivia com R$ 2 mil'

Patricia Abravanel conta sobre período sem luxos quando se casou pela primeira vez

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 13h39

A apresentadora Patricia Abravanel relembrou a época em que viveu sem luxos durante o seu casamento com o primeiro marido, Phillipe Carrasco, no início dos anos 2000. Ela contou que viveu em um apartamento menor e vivia com o dinheiro do seu salário da época.

“Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que meu marido podia bancar”, disse ela em entrevista na revista TPM.

Além disso, ela contou sobre o seu salário. “Eu vivia com meu salário, que, na época, era de R$ 2 mil. E quer saber? Foi a melhor coisa que ele fez. Na época eu não entendi”, completou.

Atualmente, Patricia Abravanel é casada com o político Fábio Faria e é mãe de três crianças: Pedro, de 7 anos, Jane, de 4 anos, e Senor, de 2 anos.

