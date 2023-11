Partilha de bens? Alexandre Correa revela motivo para agilizar o divórcio

O empresário Alexandre Correa reagiu aos rumores de que queira agilizar o divórcio de Ana Hickmann para fazer a partilhar dos bens e revela o motivo

O empresário Alexandre Correa reagiu aos rumores de que queira agilizar o divórcio da apresentadora Ana Hickmann em busca da partilha de bens. Por meio dos stories do Instagram, ele negou os boatos e afirmou que tem outro motivo para agilizar a separação.

Correa contou que quer definir o fim do casamento com rapidez para decidir como será a visitação ao seu filho, Alexandre, de 10 anos. Ele contou que está sem ver o menino há cerca de duas semanas e está com saudade.

“Acabei de ver que escreveram que eu quero agilizar a partilhar de bens. Errado. Mentira. A última coisa que eu quero agilizar é a partilha de bens. O que eu quero agilizar é o direito de ver o meu filho. Fazem 14 dias que eu não vejo o meu menino, eu estou com muita, muita saudade. Já chorei tudo o que eu tinha para chorar”, contou ele.

Então, ele contou que ainda quer cuidar da saúde mental do filho nesta nova fase de sua vida. “Outra coisa que eu quero agilizar, aonde o meu braço alcançar, é o bem estar psicológico e a segurança dele. Posto isso, agilizar sim a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando e aí falar em partilha de bens. A partilha de bens não é a minha prioridade”, afirmou.

Ana Hickmann dá entrevista ao Domingo Espetacular

A apresentadora Ana Hickmann quebrou o silêncio pela primeira vez sobre as denúncias envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, durante uma entrevista ao 'Domingo Espetacular', que vai ao na noite deste domingo, 26. Em meio às lágrimas, ela confirmou que sofreu com a violência doméstica durante um longo período.

Um trecho exclusivo da entrevista, que foi revelado pela colunista Fábia Oliveira do 'Metrópoles', apresenta mais detalhes sobre a noite que resultou nas denúncias. No vídeo da chamada do programa, que já circula nas redes sociais, Ana confirma a agressão: "Ele veio sim para me dar uma cabeçada", revela em um dos momentos.

A apresentadora ainda revelou mais detalhes sobre o conflito, que aconteceu na mansão onde morava com o marido e o filho no interior de São Paulo: “Comecei a gritar mesmo porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui machucada e eu fiquei machucada durante muito tempo”, disse aos prantos.

Ainda durante a chamada, Carolina Ferraz, apresentadora do programa, assegura que trará "a verdade do que foi dito até agora" sobre as denúncias envolvendo o conflito entre a apresentadora e o empresário. A entrevista completa será transmitida pela emissora na sequência do programa 'Hora do Faro', durante a grade noturna.