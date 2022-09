Participante de ‘Rupaul’s Drag Race UK’ morre aos 28 anos

George Ward, um dos participantes da segunda temporada de “Rupaul’s Drag Race UK”, que vivia Cherry Valentine, veio a falecer neste domingo, 18. Em uma nota de pesar, a família se pronunciou através do agente da Drag Queen que brilhou no programa.

“É com o coração mais doloroso e a mais profunda tristeza que informamos a vocês que nosso George – Cherry Valentine – faleceu tragicamente. Isso será um choque profundo para a maioria das pessoas e entendemos que não há uma maneira fácil de anunciar isso. Como sua família, ainda estamos processando sua morte e nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Entendemos o quanto ele é amado e quantas vidas ele inspirou e tocou. Tudo o que pedimos é sua paciência e suas orações neste momento. Nós te amamos Georgie. 30 de novembro de 1993 – 18 de setembro de 2022”.

George marcou a história do programa graças aos seus looks e maquiagens. Mas o que fez ele ser tão adorado foi o fato de ter sido enfermeiro, estando na linha de frente contra o Covid-19 durante a pandemia. “Eu simplesmente amo as pessoas. Gosto de ouvir as histórias das pessoas e conversar com elas. A Covid foi um choque enorme para todos e eu senti: ‘Bem, sou uma enfermeira qualificada, preciso fazer alguma coisa’. Drag é minha paixão e meu sonho, mas eu amo ser enfermeira – é algo que sempre farei”, conta.

O perfil oficial de RuPaul’s Drag Race UK também lamentou a morte da ex-participante. “Estamos com o coração partido pelo falecimento de Cherry. Ela era uma alma bondosa que trazia alegria e uma risada distinta a todos que encontrava. Ela trouxe talento, coragem e charme para #DragRaceUK, sentiremos muito a falta dela”, escreveram.

We are heartbroken that Cherry has passed away. She was a kind soul who brought joy and a distinctive laugh to everyone she met. She brought flair, verve and charm to #DragRaceUK, we will miss her so deeply. pic.twitter.com/4LG7oHaVZj