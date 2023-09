Paolla Oliveira se declara após viagem romântica com Diogo Nogueira: “Deliciosa”

Apaixonada! Paolla Oliveira exibe registros inéditos de viagem especial aos Estados Unidos com o namorado, Diogo Nogueira

Nesta quarta-feira, 27, a atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para se despedir de sua última viagem com um álbum de registros especiais. A artista passou uma temporada nos Estados Unidos para acompanhar o namorado, o cantor Diogo Nogueira, em sua turnê de shows internacionais, a #USASambaTour.

Apesar de ser uma viagem a trabalho para o artista, Paolla mostrou que o romantismo esteve presente em cada momento! Entre os registros compartilhados, o casal aparece trocando carinhos desde o momento do embarque no aeroporto, até em alguns passeios a dois, com uma caminhada repleta de amor à beira-mar em Miami.

Na legenda, a artista se declarou e agradeceu os momentos especiais ao lado do amado: “Foi uma experiência deliciosa ver a música brasileira atravessando fronteiras. Misturar uma pitada de férias com muita correria, malas pra todo lado, aeroporto, espera, samba”, Paolla se derreteu pela rotina com Diogo.

Apesar da correria, Paolla contou que o casal conseguiu curtir a sós: “Mas também amor e cumplicidade. Sua turnê nos Estados Unidos foi linda, Diogo Nogueira”, a atriz concluiu a publicação em seu perfil oficial no Instagram. Nos comentários, os seguidores da musa foram só elogios para a parceria linda do casal!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Vale lembrar que Paolla e Diogo assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2021. Os dois posaram juntos nos bastidores de um show do cantor, que aconteceu no Rio de Janeiro. Desde então, eles encantam os seguidores nas redes sociais ao dividir momentos apaixonantes da relação em raras aparições.

Paolla Oliveira abre álbum de viagem com Diogo Nogueira:

Além de compartilhar um vídeo dos melhores momentos, Paolla Oliveira também abriu um álbum de fotos da viagem aos Estados Unidos com Diogo Nogueira. No feed de seu Instagram, a musa fez um compilado de registros dos últimos dias com o amado. O casal passou por cidades como Miami, Washington, Boston, Nova York e Chicago.