Paolla Oliveira ganha pintura de fã com homenagem ao seu pai: "Presente mais lindo"

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 17h42

Na tarde desta quarta-feira, 20, Paolla Oliveira(40) usou as redes sociais para dividir com os fãs um presente especial que ganhou de um fã.

Um fã decidiu pintar um quadro da atriz ao lado de seu pai, José Everaldo Oliveira, e ela não escondeu a felicidade ao receber o lindo presente.

No Stories do Instagram, ela postou uma foto em que aparece com o pai, segurando o quadro com a homenagem, e agradeceu o artista. "Que presente mais lindo. Muito obrigada!! Você é um artista", afirmou a intérprete de Pat na novela Cara e Coragem, da Globo.

Em outra publicação, Paolla postou apenas a pintura e mostrou que estava admirada pelo talento do fã, que reproduziu a imagem com muita perfeição. "Incrível", afirmou a atriz na legenda.

Confira as publicações de Paolla com a pintura do fã:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Bastidores de 'Cara e Coragem'

Paolla Oliveira decidiu exibir os bastidores de Cara e Coragem em suas redes sociais. A atriz publicou um clique em que ela aparece ao lado de Maria Eduarda de Carvalho (39), em um dos cenários da novela, usando o já famoso terninho laranja super misterioso da trama.

Na legenda, Paolla fez um suspense sobre o que iria ao ar mais tarde: "Quem é essa menina de laranja? E Pat agora faz parte do grupo secreto, é?! Pra descobrir tem que assistir Cara e Coragem", escreveu ela na legenda.

