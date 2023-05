Paloma Duarte surge com a filha e semelhança chama a atenção: "Irmãs gêmeas"

Com a filha Ana Clara Winter, Paloma Duarte curte almoço em família e chama atenção por semelhança; confira

Na manhã dessa terça-feira, 16, a atriz Paloma Duarte (45) apareceu toda sorridente, juntinho da filha, Ana Clara Winter, fruto do relacionamento com o ex-marido, o ator Marcos Winter (56), curtindo um almoço especial em família.

A jovem de 25 anos, seguiu o exemplo dos pais e se destacou na carreira de atriz. Isso porque Clara já atuou em Malhação, além de interpretar a personagem da mãe na primeira fase de 'Além da Ilusão', da TV Globo.

"Às vezes o beijo é meu, outras dela. O fato é que beiço não falta! Um tico do nosso riso, no almoço do dia das mães. #minha #euquefiz #tomebeiço #Naclara #cabrita #teamo #bomdia", escreveu a estrela na legenda, se derretendo pela jovem, que é irmã de Maria Luiza (27), filha de Renato Lui, e por fim, o pequeno Antonio (3), que é filho de Bruno Ferrari (40), atual marido da atriz.

Seguidores logo apontaram a semelhança entre mãe e filha no clique: "Lindonas! Vocês se parecem tanto e não digo só na aparência", escreveu um nos comentários. Outra soltou: "Irmãs gêmeas idênticas". Uma terceira concordou: "Uma xerox no útero". Confira:

Vale ressaltar que Paloma deixou os fãs encantados ao exibir uma foto belíssima dos três herdeiros juntos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PALOMA DUARTE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

Paloma Duarte faz declaração especial para o marido e exalta casamento: "Meu amor!"

Paloma Duarte mostrou que está cada vez mais apaixonada pelo maridão, o ator Bruno Ferrari ao fazer um post apaixonado enquanto exaltava as qualidades do eleito.

"De quando ele se diverte me jogando piadas cretinas, e eu amo! Na rua, na chuva ou na fila do banco. Meu amor”, escreveu ela, acompanhada pelas hashtags #tesudo #meuamor #eletodinho #bomdia #hotb #meumaridoéumtesão".

"Vocês são perfeitos", disse uma admiradora. "Os mais fofos", comentou outra. Já uma terceira brincou: "Estou namorando o casamento deles".