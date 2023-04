Paloma Duarte faz declaração especial para o marido e exalta casamento: "Meu amor!"

Juntos desde 2011, Paloma Duarte fez post apaixonado para o maridão e derrete internautas; veja

A atriz Paloma Duarte (45) mostrou que está cada vez mais apaixonada pelo maridão, o ator Bruno Ferrari (40). Na tarde da última quarta-feira, 06, a artista fez um post apaixonado enquanto exaltava a conexão com o eleito.

Em suas redes sociais ela compartilhou uma selfie pra lá de especial do amado e se declarou: "De quando ele se diverte me jogando piadas cretinas, e eu amo! Na rua, na chuva ou na fila do banco. Meu amor”, escreveu ela, acompanhada pelas hashtags #tesudo #meuamor #eletodinho #bomdia #hotb #meumaridoéumtesão".

Nos comentários, os fãs morreram de amores. "Vocês são perfeitos", disse uma admiradora. "Os mais fofos", comentou outra. Já uma terceira brincou: "Estou namorando o casamento deles".

Paloma Duarte e Bruno Ferrari estão juntos desde 2011, e sempre costumam compartilhar muitos registros juntos na web. O casal é pai de Antônio, de 07 anos de idade.

Vale lembrar que recentemente Paloma Duarte compartilhou um álbum de fotos em que aparece aos beijos com o marido.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PALOMA DUARTE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

Paloma Duarte e Bruno Ferrari trocam chamego e web reage

Casalzão! Paloma Duarte deixou os seguidores derretidos de paixão ao compartilhar um vídeo em clima de romance ao lado do marido, Bruno Ferrari (40).

"Sumi no fim de semana, motivos de amor. Obrigada Ana Clara Winter, amei o registro da pegação", disse a atriz na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Simplesmente lindosssss… E mais uma vez o solteiro não tem um minuto de paz", "Que casal maravilhoso", "Que lindos", "Anvisa alerta que as imagens podem conter gatilhos para pessoas que se encontram solteiras e adverte que vidas solteiras importam", "O casal que você respeita!!", "Por que os gatilhos para os solteiros sempre vem na segunda de manhã? Por que? Você odeia a gente? APAGA", disseram.