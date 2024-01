Pai dos filhos de Ana Maria Braga surge em foto inédita com a neta

Ex-marido da apresentadora Ana María Braga aparece em foto da filha deles, Mariana Maffeis, nas redes sociais: ‘Avô e neta'

Ex-marido da apresentadora Ana Maria Braga e pai dos dois filhos dela, o economista Eduardo de Carvalho fez uma rara aparição nas redes sociais nesta segunda-feira, 22. Ele surgiu em uma foto inédita com a neta recém-nascida, Hima, a filha caçula de Mariana Maffeis.

A foto foi compartilhada por Mariana em seu perfil no Instagram. Eduardo apareceu com a neta no colo em um dia feliz em família e a herdeira comemorou a cena especial.

"A Barra do Sahy é sempre muito boa. Venho pra cá desde a barriga e nesta casa foram construídas as memórias de férias na melhor praia, na melhor casa, na melhor família. Assim eu sentia e sigo. O privilégio? Os meus filhos estarem no colo em que eu estive, na mesma varanda e jardim. Até os lençóis são aqueles que dormíamos quando criança. Coisas de uma época em que o que era feito era feito para durar; uma época em que a inocência era celebrada e guardada e que as crianças podiam apenas ser.

Quanta perda até aqui! O regresso que me aperta o coração pois vejo a carência humana explícita em cada canto onde faço mirada. Resta o de sempre: vibrarmos a nossa melhor versão para que possamos assim plasmar uma realidade que suportemos, que possamos viver; e sermos gratos. Avô e neta na varanda de uma vida. De muitas vidas dos nossos que aqui ainda celebram a arte do encontro. Feliz ano novo", disse ela no post.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Eduardo foram casados por 12 anos e tiveram dois filhos juntos, Pedro e Mariana.

View this post on Instagram A post shared by Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Neta de Ana Maria Braga nasceu em casa

A apresentadora Ana Maria Braga já é vovó pela quinta vez! A filha dela, Mariana Maffeis, anunciou que deu à luz uma menina na casa da família durante uma madrugada. A bebê veio ao mundo em parto domiciliar e sob o olhar atento do pai, Badarik, e dos irmãos, Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, e Varuna, de 2 anos.

Nas redes sociais, Mariana exibiu as fotos de como foi a chegada da filha e as primeiras imagens da bebê nos braços da família. Além disso, ela compartilhou um texto com uma reflexão sobre o nascimento.

"Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem vinda filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos. Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar. Chegou a neném, mágica, como todas nós mães insistimos em sentir em verdades tornadas indeléveis pelos instantes desdobrados no tempo infinito e cravejados na malha espiritual que é fundamento de tudo o que é real. Nascer é estar em corpo e espírito; coragem pura. Nasceu você!", disse ela.

"Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas BadArik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante. Não há tempo para delegar nada a ninguém. Há tempo de assumirmos para sempre e de uma vez o que é e sempre será unicamente nosso: nossa humanidade, nossos corpos e espíritos, cada um em seu divino papel e respectivo protagonismo. Sejamos todos abençoados e iluminados. Que cada consciência humana seja presente de si. Que a cada passo possamos meditar em nossas funções transcendentais de labor, união e expansão evolutiva. Bem vinda neném linda!!!", finalizou.

Além dos quatro filhos de Mariana, Ana Maria Braga também é mãe de Bento, de 11 anos, herdeiro do seu filho Pedro Maffeis.