Pai de Melody é detonado após foto com dólares em jatinho: "Pensa no futuro"

Pai de Melody é detonado nas redes sociais após clique ostentando ao lado das filhas; veja

Aos 16 anos, a cantora Melody surpreendeu os seguidores ao aparecer em um clique inusitado publicado nas redes sociais. É que ela apareceu ao lado do pai ostentando uma maleta com dólares dentro de seu jatinho particular.

A foto foi publicada por Belinho, que além de pai, também é empresário e produtor artístico da filha. "Tudo é possível quando você acredita", disse ele ao compartilhar a foto. No clique também aparece a irmã mais velha da cantora, Bella Angel.

Nos comentários, seguidores ficaram impressionados com a foto e criticaram o pai das jovens. "Faz uma conta no banco e guarda, pensa no futuro das meninas", pediu um. "Pra que ostentar?", questionou outro. "Coisa feia fazer isso", disparou outro.

No final de abril, a cantora Melody virou meme nas redes sociais ao postar uma série de cliques um tanto quanto confusos. Posando em frente à sua mais nova conquista, um jatinho particular, a artista deixou os fãs intrigados ao perceberem que os pés da funkeira estavam bastante distorcidos, aparecendo gigantescos nas fotos.

“Você vai comprar duas pranchas de surf para botar no pé, né? Acertei”, comentou um. “Pezinho tamanho 50”, ironizou um outro seguidor. “Gente, é a Abaporu?”, brincou um terceiro internauta, fazendo referência à obra de Tarsila do Amaral. “Fiquei sabendo que quando a Melody era bebê, os médicos fizeram o teste do pezinho numa cartolina”, zombou uma outra pessoa.

Veja:

Melody comprou mansão com piscina em condomínio de luxo em SP; veja

Além disso, recentemente, a cantora Melody compartilhou que comprou uma mansão em um condomínio de luxo em São Paulo, o carro que ganhou de presente dos pais e ainda se envolveu em uma polêmica com Anitta (30) nas redes sociais. No registro, é possível ver que o imóvel é bastante espaçoso e conta com uma grande piscina com cascata, além de uma extensa área de lazer no ambiente externo da casa. A mansão fica em um condomínio de luxo em Arujá, na região metropolitana de São Paulo.