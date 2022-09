Padre Fábio de Melo posta foto ao lado de Gabriel Sater: ‘Irmão querido’

Padre Fábio de Melo compara Gabriel Sater com o pai, Almir Sater, e o elogia

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 22h22

Nesta sexta-feira, 2, o Padre Fábio de Melo postou em suas redes sociais uma grande homenagem para seu amigo, Gabriel Sater, filho de Almir Sater, de quem o Padre se declarou muito fã. Na postagem, o religioso compara Gabriel com seu pai, de forma a falar que ele é tão incrível quanto ele.

Na legenda da publicação, Padre Fábio de Melo colocou: “O pai deste menino sempre foi uma das minhas maiores inspirações na música. @oficialalmirsater é um mestre que segue contribuindo na educação da minha sensibilidade e da minha musicalidade. Já tive a honra de gravar muitas de suas obras. Que bom reconhecer no meu amigo @gabrielsateroficial os mesmos atributos do pai, saber que a dinastia de ouro da viola seguirá viva, traduzindo o Brasil, expondo as vísceras da cultura de um país profundo, afeito a colocar a música no mesmo altar do Sagrado. No dia deste registro, as pessoas disseram que o Cramunhão precisava fazer uma foto com o padre. @fepaesleme incentivou a campanha. Brincadeiras à parte, Gabriel é uma das pessoas mais gentis e educadas que eu pude encontrar na vida. De diabo ele não tem nada, pois, desde cedo, aprendeu com o pai que o diabo a gente expulsa é com amor, elegância e bom gosto. Amo você, meu irmão querido!”.

Veja a publicação do Padre Fábio de Melo com Gabriel Sater:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Padre Fábio de Melo (@pefabiodemelo)

Padre Fábio de Melo nega harmonização facial e explica mudança no rosto

O padre Fábio de Melo publicou em suas redes sociais um comunicado para negar que tenha feito um procedimento de harmonização facial. O assunto ganhou força após a participação no programa Altas Horas, onde apareceu com o rosto diferente.

“Não fiz harmonização. Se tivesse feito não teria nenhum problema em assumir”, disse.

Então, explicou o motivo da mudança. “A gravação coincidiu com o término de uma crise de sinusite que durou um mês e meio. Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios muito fortes. Eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas, graças a Deus já estou bem. O rosto já está normal”, declarou.