Padre Fábio de Melo nega harmonização facial e explica mudança no rosto

Padre Fábio de Melo se pronuncia após os fãs comentarem sobre o seu rosto durante participação no Altas Horas, da Globo

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 18h54

O padre Fábio de Melo escreveu um recado nas redes sociais para negar que tenha feito um procedimento de harmonização facial. O assunto surgiu após a participação dele no programa Altas Horas, da Globo, no qual apareceu com o rosto diferente. Assim, ele apareceu para negar que tenha feito um procedimento estético.

“Não fiz harmonização. Se tivesse feito não teria nenhum problema em assumir”, disse ele.

Então, ele explicou o motivo da mudança em sua fisionomia. “A gravação coincidiu com o término de uma crise de sinusite que durou um mês e meio. Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios muito fortes. Eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas, graças a Deus já estou bem. O rosto já está normal”, declarou.

Comentários dos fãs sobre o rosto de Padre Fábio de Melo

Após a exibição do Altas Horas, vários internautas falaram sobre o rosto do Padre Fábio de Melo nas redes sociais.

Os seguidores comentaram sobre a aparência do padre e o suposto procedimento estético. "Quero fotos da harmonização facial do padre fabio de melo na minha mesa", "Ouvi dizer, com todo respeito, que o Padre Fábio de Melo fez preenchimento labial. Glória a vós senhor!", "Deixem o padre Fábio de Melo, a cara é dele as regras são dele," Ser famoso deve ser um saco, pessoal detonando o visual do Padre Fábio de Melo quando na verdade ele só deu uma engordada... mesma coisa com a Luiza Sonza! Afffff", "Não acredito que o padre Fábio de Melo fez harmonização facial... ele sempre foi tão lindo pra que fazer isso!!".