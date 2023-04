Padre Fábio de Melo pede desculpas após vídeo gordofóbico

Padre Fábio de Melo se pronuncia após compartilhar vídeo polêmico: 'Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas'

O padre Fábio de Melo (52) se pronunciou nas redes sociais após compartilhar um vídeo polêmico. Nesta semana, ele compartilhou imagens de um homem obeso caindo em cima de outra pessoa em uma praia com o som de risadas ao fundo. O post do padre foi criticado nas redes sociais e ele decidiu pedir desculpas.

Nesta sexta-feira, 14, ele fez um post com seu pedido de desculpas sobre a postagem inadequada. “Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio de compaixão – sentir com o outro – é um dos pilares do cristianismo. E eu pretendo segui-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro”, afirmou ele.

Padre Fábio de Melo explica mudança em seu rosto

Recentemente, o padre Fábio de Melo viralizou nas redes sociais por causa de uma mudança em sua aparência e foi acusado de ter feito um procedimento de harmonização facial. Porém, ele negou que tenha feito um procedimento estético.

“Não fiz harmonização. Se tivesse feito não teria nenhum problema em assumir”, disse ele.

Então, ele explicou o motivo da mudança em sua fisionomia. “A gravação coincidiu com o término de uma crise de sinusite que durou um mês e meio. Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios muito fortes. Eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas, graças a Deus já estou bem. O rosto já está normal”, declarou.