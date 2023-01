Ousada! Carol Peixinho mostra corpão de biquíni mínimo ao renovar bronzeado

Carol Peixinho fez selfie no espelho usando apenas fio dental e deixou seguidores chocados; veja

A dançarina Carol Peixinho (37) surgiu com o corpão à mostra na manhã desta quinta-feira, 19. Usando um biquíni fio dental rosa, a namorada de Thiaguinho (39) exibiu um clique pra lá de ousado nas redes sociais.

Posando para uma selfie no espelho, ela fez caras e bocas para as câmeras e deixou os seguidores babando no seu físico turbinado. Nos Stories de seu Instagram, a morena destacou a barriga negativa e as pernas torneadas.

"Diga que acordou na Bahia sem dizer que está na Bahia", brincou Peixinho na legenda da selfie publicada nos Stories de seu Instagram.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAROL PEIXINHO:

Foto: Reprodução/Instagram

ROMANCE

Carol Peixinho e o cantorThiaguinho deixaram os românticos de plantão alucinados. Isso porque a dançarina publicou alguns registros em suas redes sociais que derreteu o coração dos fãs.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora postou uma sequência de fotos e um reels em que aparece trocando carinho e beijos apaixonados com o amado.

Ao dividir os registros na web, Carol mostrou que está aproveitando as férias em Jericoacoara em boa companhia. "De ontem", legendou a postagem.