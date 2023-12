Orlando Morais tem pousada em destino badalado no Brasil; saiba valor da diária

Casado com Gloria Pires, Orlando Morais possui grande patrimônio financeiro, parte vindo de sua pousada no nordeste brasileiro

A fortuna de Orlando Morais (61) se tornou assunto nas últimas semanas após Antonia Morais (31), sua filha com a atriz Gloria Pires (60), exibir os imóveis luxuosos da família. Apesar de ter diversas fontes de renda, o músico possui uma pousada nos Lençois Maranhenses, destino badalado.

A pousada de Orlando Morais se chama Orla Náutica e fica localizada na cidade de Barreirinhas, no Maranhão, próximo ao ponto turístico. Ela possui sauna, salão de jogos e café da manhã para os hóspedes. As diárias variam entre R$ 350 e R$ 515 a depender do quarto escolhido.

Além disso, ele também possui outras duas pousadas, um apartamento em Paris, na França, é dono de um loteamento, chamado Residencial Orlando Morais, localizado em Goiânia, Goiás, e ainda é herdeiro de fazendas no estado.

Leia também: Como é a casa de Gloria Pires? Anttónia abre as portas de mansão em Brasília

Além das propriedades do músico, Gloria Pires também possui uma vila em um destino turístico. Em 2019, ela construiu uma vila de casas na Praia do Marceneiro, a 3 km do centro de Camaragibe, em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

O local possui vista para o mar e coqueiros, com hidro aquecida, piscina e um lounge particular em cada uma das casas. Além disso, os imóveis possuem ar condicionado. A diária do local gira em torno de R$ 8.000 segundo portal Splash, do UOL.

Em entrevista à revista CARAS, o cantor já revelou que tentou lidar com seu lado protetor durante a terapia. "Depois que você é pai, você não dorme, não desligo o celular, já tentei resolver isso na terapia, mas sou assim!", disse.

"Essa nova geração sabe razoavelmente de tudo e profundamente de nada. Aprendo demais com a rapidez de observação, de conclusões, as músicas que elas me apresentam... mas não consigo deixar de ser pai, não consigo sair desse lugar."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ORLANDO MORAIS NO INSTAGRAM: