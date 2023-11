O que Ana Hickmann já falou sobre agressão do marido? Apresentadora tem sido discreta

Ana Hickmann tem feito pequenos pronunciamentos após ser alvo de violência doméstica do marido, Alexandre Correa

Ana Hickmann (42) tem passado por um momento delicado em sua vida desde que confirmou que foi alvo de agressão do marido, Alexandre Correa (52). Discreta quanto a sua vida pessoal, a apresentadora tem falado aos poucos sobre como está se sentido e até então não pediu licença da Record, emissora que apresenta o programa Hoje em Dia.

Na última segunda-feira, 13, ela chegou a usar o espaço da atração matinal para se pronunciar pela primeira vez sobre o caso de violência doméstica e confessou que não estava preparada psicologicamente para expor o que de fato aconteceu em sua casa.

“Queria aproveitar e agradecer o carinho e o apoio de todos. Está sendo um momento difícil para mim, para meu filho, para minha família, mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, prometo trazer tudo aquilo que está no meu coração”, disse Ana.

Nas redes sociais, Ana também compartilhou um vídeo afirmando que existiam muitas notícias falsas circulando nas redes sociais a seu respeito. Mesmo que não tenha citado o assunto, algumas pessoas especulam que ela já está se preparando para se divorciar de Alexandre.

"Oi gente, passando aqui… Eu sei que estou ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu estou passando aqui para dizer que agora, pela primeira vez, eu estou olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei, não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada… Porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando”, disse ela.

A loira afirmou que seu objetivo é fazer com que tudo volte a normalidade e tem encontrado força no apoio dos fãs. "Eu quero voltar a minha vida normal. É muito importante poder contar com esse apoio, essa solidariedade, com todo esse amor”, declarou.

Com o assunto ainda bastante em alta na mídia, Ana compartilhou um vídeo no Youtube nesta quinta-feira, 16, explicando como estava se sentindo e reforçou que, depois de ver diversos relatos de outras mulheres falando sobre violência doméstica, ela também vai compartilhar o que viveu dentro do seu casamento com Alexandre Correa.

Ela também disse que tem se preocupado bastante com a forma que seu filho pode absorver todas as informações, visto que ele já tem 10 anos e pode vir a ser prejudicado com o que tem sido veiculado.

"Algumas coisas aconteceram, muito sérias, e que precisam ser faladas sim, mas no momento certo e da forma certa. Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe, e essa mãe aqui vai defender de todas as formas seu pequeno, seu filho, meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Ele tem que estar pronto e protegido", afirmou ela em um dos momentos.