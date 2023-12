Nívea Maria fala sobre moda, idade e saúde: 'Meu brilho está na minha história'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nívea Maria compartilhou reflexão e entregou detalhes do seu estilo

Nívea Maria (76) foi uma das convidadas que marcou presença na festa de aniversário de 30 anos da CARAS na última segunda-feira, 4, no Teatro B23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a atriz compartilhou reflexão e entregou detalhes do seu estilo, além de falar sobre moda, idade e saúde: "Meu brilho está na minha história".

"Sou muito tranquila, a não ser que tenha que criar um personagem. Quem está aqui é a Nívea Maria. Com a idade que estou, dentro da minha saúde física, procuro vir sempre bem relaxada e confortável - principalmente com o sapato - e com roupas mais esportivas. Acho que meu brilho, nessa altura da minha vida, está na minha história, não sou mais eu", declarou Nívea Maria durante a festa de 30 anos da CARAS.

"Me sinto com a responsabilidade e a missão de mostrar às pessoas que me seguem que elas têm que ser como elas são. Sempre fui muito simples. Sou baixinha, então nunca tive uma ligação com o manequim ou vender algum tipo de linha, a não ser que eu tenha um profissional que me vista. Aí vou representar o trabalho do profissional que me vestir com o maior respeito", acrescentou a atriz.

Nívea Maria ainda refletiu sobre a importância da versatilidade no mundo da moda: "Gosto da verdade e o público que acompanha quer isso. Ele não quer ver só muito brilho, porque, às vezes, ele não tem condição, então fica triste. Você tem que ter tudo, ser um leque aberto". A atriz curtiu a festa de aniversário de 30 anos da CARAS ao lado de celebridades como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Amaury Jr., Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni e Thierry.