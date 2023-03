Neymar Jr. mostra fisioterapia após cirurgia no tornozelo

Jogador do Paris Saint-Germain Neymar Jr. passou por procedimento após lesão em fevereiro

Nesta sexta-feira, 24, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31) mostrou um pouco de sua recuperação em suas redes sociais! O craque, que precisou fazer uma cirurgia em seu tornozelo direito em fevereiro, após sofrer grave lesão, aparece fazendo fisioterapia.

O atleta mostrou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram que já está fazendo pequenos movimentos e exercícios de fisioterapia, movimentando seu pé para frente e para trás, se recuperando da lesão que o deixou de fora da última convocação da Seleção Brasileira e até mesmo do jogo decisivo do Paris Saint-Germain na Champions League, que acabou eliminado da competição.

No vídeo postado pelo jogador, ele colocou uma das canções mais famosas do cantor de reggae, Bob Marley, Three Little Birds, no trecho mais positivo da letra da música. “Don’t worry about a thing. ‘Cause every little thing, gonna be all right”, (Não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai dar certo, em tradução livre para o português).

neymar segue no tratamento da lesão, a recuperação é de 3 a 4 meses mas pra mim parece que é 1 ano, que saudade dele mais ativo nas redes sociais ou nos jogos, não tô preparada pra ver ele se aposentar, parece que fica um vazio, volta logo ídolo, melhoras 🙏🏻 pic.twitter.com/WIt5U9htmi — indy 🌟 (@comentxindy) March 24, 2023

Equipe de Neymar Jr nega boatos de gravidez da namorada dele, Bruna Biancardi

Ainda nesta semana, a assessoria de imprensa de Neymar Jr. se pronunciou para negar os boatos, informando que os boatos não são verdadeiros. A equipe de Bruna Biancardi também negou os boatos da gravidez em contato com a colunista Fabiola Reipert, do programa Balanço Geral, da Record TV.

