Neymar Jr e Bruna Biancardi reagem após tragédia com jovem de 22 anos

Neymar Jr e Bruna Biancardi desabafam sobre os ataques que uma jovem de 22 anos sofreu na internet após fake news envolvendo Whindersson Nunes

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi desabafaram nas redes sociais ao verem a notícia da morte trágica de uma jovem de 22 anos que foi envolvida em uma fake news com Whindersson Nunes. Jessica Vitoria Canedo faleceu após ser vítima de ataques na web por causa de uma notícia falsa enquanto lutava contra a depressão.

Assim, Neymar e Bruna compartilharam mensagens para repudiarem as notícias falsas nas redes sociais e as ofensas que circulam nos posts. O atleta escreveu: “Diversos sites de fofoca, redes de tv e todos os tipos de meios de comunicações têm que tomar muito cuidado com o que você posta ou fala. Aos haters, vocês que propagam o ódio, os que sabem de tudo, os donos da verdade, os santinhos que nunca erram, Parabéns, fizeram mais uma vítima. O discurso na internet de respeitar o próximo, não existe. Ódio real de todas essas pessoas que se escondem atrás de perfil de internet para falar mal de outra pessoa, querer ser o primeiro a dar notícia, pode acabar com a vida de alguém. Não é todo mundo que tem o mental forte”. Por sua vez, Biancardi escreveu: “De coração partido com essa notícia. Até quando a internet vai acabar com a saúde mental das pessoas? E não adianta culpar somente os perfis de fofoca… Você que fica aí destilando ódio, fazendo comentários a respeito da vida do outro, instigando hate, fazendo piadinha… Você também é culpada(o)! Você não sabe pelo o que o outro está passando! Pare de usar a internet como meio de disseminar as suas próprias frustrações na vida alheia. A vida do outro não te diz respeito! A vida pública de alguém não te dá o direito de se meter nela. As atitudes de alguém não deveriam ser da sua conta”.

Ela ainda completou: “Não estou me vitimizando não, mas tenho propriedade para falar sobre o assunto. Se eu não tivesse uma ótima saúde mental, terapia em dia e pessoas incríveis ao meu lado, não sei o que já poderia ter acontecido comigo… Pois não é nada agradável receber hate, opiniões e ver tanta mentira a seu respeito por aí, espalhadas por pessoas que se escondem através de perfis na internet e se acham melhores do que as outras. Não é todo mundo que aguenta. Apenas parem de assassinar vidas na internet”.

Whindersson Nunes também já falou sobre a morte da jovem

O humorista Whindersson Nunes desabafou nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 22, ao receber a notícia da morte da jovem Jessica Vitoria Canedo. Em uma mensagem, ele se mostrou perplexo com a informação.

A Nonstop Produções S.A., escritório responsável pelo gerenciamento de Whindersson Nunes, vem a público manifestar o posicionamento do artista sobre a dimensão catastrófica de uma história inventada a partir de uma fake news. Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jessica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta:

'Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho'.A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais.

Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV - Centro de Valorização da Vida."