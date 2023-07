Não pagou R$ 7 milhões! Denílson deu "desconto" e fez acordo para Belo quitar dívida

Denílson deu "desconto" e fez acordo com Belo; veja detalhes da negociação

O apresentador e ex-atleta Denílson foi generoso, deu um “desconto” e fez um acordo para conseguir receber a fortuna devida por Belo há anos. As informações são do Melhor da Tarde desta quarta-feira (12)

Segundo o programa, ambas as partes contrataram uma auditoria pra chegar ao valor justo. De acordo com o vespertino, os dois apresentaram os valores e chegaram a um valor conciliatório. Denílson abriu mão de uma parte do valor para conseguir receber o dinheiro.

Ao programa, houve elogios à postura do novo empresário de Belo, que tem lutado para resolver o problema. “Ele foi muito honesto e fez de tudo para resolver de verdade”, disse um repórter ao vivo durante o programa de Cátia Fonseca.

Nos bastidores, Denílson disse que tudo está 85% acertado, mas que os valores ainda não foram pagos. Ele também preferiu não revelar o valor que será depositado por Belo. A expectativa é que tudo possa se resolver ainda hoje.

Vale lembrar que a dívida de Belo com Denílson se arrasta há 22 anos. Segundo os últimos cálculos da Justiça, o marido de Gracyanne Barbosa já devia mais de R$ 7 milhões.

Como começou a dívida entre Denílson e Belo?

A luta judicial se iniciou quando Denilson gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha Belo como líder. Contudo, em 2000, o cantor decidiu colocar ponto final na parceria e sair do grupo para dar início a sua carreira solo. Já gerenciado por outra pessoa, o pagodeiro foi processado pelo ex-jogador por quebra de contrato.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização para Denilson, mas a ordem nunca foi cumprida. Desde então, a dívida passou a se acumular e chegou a corresponder a mais de R$ 7 milhões. Os advogados do ex-atleta chegaram a solicitar à Justiça para que qualquer premiação oriunda da Dança dos Famosos, da TV Globo, fosse penhorada para pagar a dívida. Porém, o cantor não ganhou a competição.