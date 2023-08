Não foi a primeira vez! Relembre três momentos em que Otávio Mesquita foi às lágrimas no SBT

Otávio Mesquita teria deixado o SBT aos prantos após ter sido expulso por Danilo Gentili

Otávio Mesquita (64), que já tem uma longa carreira na televisão, teria deixado o SBT aos prantos após ter sido expulso por Danilo Gentili (43), segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. A ocasião, porém, não foi a primeira vez em que o apresentador chorou na emissora. Relembre três momentos em que Otávio Mesquita foi às lágrimas no SBT.

Em junho de 2021, quando Otávio Mesquita foi convidado para o quadro Elas Querem Saber, do Programa Raul Gil, o apresentador ficou em pratos ao falar sobre a descoberta de um filho fora do casamento. "Eu descobri que eu tinha um filho de dois anos. As crianças não são responsáveis pelas nossas irresponsabilidades. Eu assumi, fiz a melhor coisa do mundo e tenho a maior paixão por esse moleque", compartilhou enquanto enxugava uma lágrima.

Outro momento que o jornalista protagonizou emocionado no SBT foi durante o programa Teleton, quando relembrou sua infância com os olhos marejados: "Meu sonho era ser piloto de Fórmula 1 e não consegui ser, e meu pai falou: 'Filho, escolha dois sonhos'. Eu falei que o primeiro era ser piloto e o segundo era ser apresentador de programa de televisão e amigo de Silvio e de todos vocês. Então, eu queria só dizer para vocês o seguinte e pedir desculpa pela emoção, mas o Teleton faz parte da minha vida. E eu digo para vocês: nunca deixem de acreditar nas pessoas".

