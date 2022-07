Namorada de José de Abreu, Carol Junger desabafa após ter sangramento

Namorada do ator José de Abreu, Carol Junger impressiona ao relatar susto com sua saúde ao descobrir um sangramento e revela qual foi o diagnóstico

A maquiadora Carol Junger, que é a namorada do ator José de Abreu, surpreendeu os fãs ao relatar um problema de saúde que teve nos últimos dias. Ela contou que teve um sangramento e ficou muito preocupada. Após fazer vários exames, a jovem recebeu o diagnóstico dos médicos.

Carol disse que teve o problema por causa do DIU, que perfurou a parede do seu útero. Ela fez um procedimento para retirar o dispositivo e está bem.

Relato de Carol Junger, namorada de José de Abreu, sobre o susto com sua saúde:

“Há cerca de um mês comecei a ter um sangramento anormal que não era mestruação. Liguei pro meu ginecologista e ele me receitou um remédio pra tomar por duas semanas e garantiu que o sangramento iria parar, realmente parou. No dia seguinte que terminei de tomar o remédio voltou tudo de novo. Aí comecei a me preocupar de verdade e fui pessoalmente no consultório para pegar pedidos de exames... nesse meio tempo tive problemas com meu plano de saúde e resolvi marcar os exames no particular com 5 dias deespera. Nesses 5 dias eu fiquei muito mal de cabeça e pensando nos vários motivo para eu estar sangrando daquele jeito porque não era pouquinho, era muito, a ponto de estar me deixando fraca e também estava sentindo cólica", disse ela.

"Eu uso DIU há 6 anos e meio e pensei: se o DIU saiu do lugar, eu posso ter engravidado e estaria tendo um aborto espontâneo ou pode ser câncer ou alguma doença, sei lá! Eu estava bem assustada. Fiz os exames e o resultado é que o DIU perfurou a parede do meu útero. Do males, o menor! Hoje eu vou fazer a remoção do DIU e meu útero vai cicatrizar sozinho. Eu sou a maior defensora do DIU e mesmo isso tendo aconteceu comigo, vou continuar sendo. Inclusive, quando eu estiver 100% pretendo colocar o DIU de novo só que o mirena dessa vez. Fica meu alerta para as mulheres 'escutarem' seus corpos, prestar atenção nos sinais, irem no ginecologista e fazer os exames de rotina. Ser mulher não é fácil", finalizou.

Vale lembrar que José de Abreu e Carol Junger estão juntos há mais de três anos.

