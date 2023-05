Na reta final da gravidez, Tata Estaniecki surge em cliques divertidos ao lado da família: "Lindos"

A influenciadora digital Tata Estaniecki surgiu fazendo caras e bocas ao lado do marido, Júlio Cocielo, e da filha mais velha, Beatriz

Tata Estaniecki (29) encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da família.

A influenciadora digital, que está na reta final da gestação, surgiu fazendo caras e bocas com o marido, Júlio Cocielo (29), e a filha mais velha do casal, Beatriz, que está com três anos, antes de ir para mais uma consulta médica.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, Tata contou que já está com 39 semanas de gestação, e como o bebê pode nascer a qualquer momento, já deixou as malas da maternidade no carro. A influencer e o youtuber serão pais de um menino, que se chamará Caio.

"Indo pra mais uma consulta com a minha obstetra e já com as malas no carro hahahah não sabemos se voltamos pra casa ou vai que temos que ir pro hospital hahaha hoje completamos 39 + 2 ou seja, ansiosos pro Caio pode vir a qualquer momento", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques. "Lindos", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Família linda! Que Deus continue abençoando muito vocês! Vem, Caio", comentou uma fã. "Ansiosa para o nascimento do Caio", confessou mais uma admiradora.

Confira as fotos de Tata Estaniecki com a família:

Festa de aniversário da filha de Tata e Cocielo

Os influenciadores digitais Tata Estaniecki e Júlio Cocielo tem motivos de sobra pra comemorar! Além de aguardarem a chegada do segundo filho com a gestação do pequeno Caio, o casal também celebrou o aniversário da primogênita, Beatriz, que completou 3 anos.

Pelas redes sociais, eles mostraram detalhes da celebração simples para comemorar a vida da menina. Na mesa, o bolo caseiro e os pacotinhos de pipoca foram personalizados com fotos do rostinho de Bia. Além disso, o casal também apostou em flores amarelas para compor a decoração.

Na legenda, os papais se derreteram pela herdeira: "Bia, nossa alegria em forma de pessoa! Que Papai do céu te conserve iluminada e abençoada desse jeitinho! Somos muitos felizes por sermos seus papais! Obrigada por ter nos escolhido! Viva seus 3 aninhos", escreveram nos registros tirados pelo fotógrafo Whagner Duarte, em que aparecem abraçadinhos em família

