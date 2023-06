Na fila do SUS, cantora MC Kátia pede ajuda para voltar a andar: "Muita dor"

Cantora MC Kátia pede ajuda para voltar a andar; ela está muito debilitada e surgiu aos prantos

Um dos grandes ícones do funk, a cantora MC Kátia pediu ajuda nas redes sociais nesta segunda-feira, 19. A cantora que ficou conhecida como "a Fiel" está na fila do SUS aguardando tratamento médico adequado.

Aos 47 anos, ela descobriu um tumor no útero e está com as atividades renais prejudicadas. Ela está com tantas dores que não consegue mais nem andar. Aos prantos, a funkeira disse que está em uma situação delicada.

"Há um ano, estou passando por problemas sérios de saúde. Hoje me encontro totalmente debilitada de tudo. Tenho um tumor beligno no meu útero. Vou operar e perder o útero e o ovário. Por causa desse mioma, meus rins estão parando de funcionar. E isso está me prejudicando, pois eu não estou conseguindo mais andar. Preciso tirar esse mioma para os meus rins voltarem a funcionar e eu poder voltar a andar", disse ela.

Ela afirmou que o procedimento chegou a ser agendado pelo Sistema Único de Saúde, mas a intervenção ainda não foi realizada. "Disseram que o cirurgião que vai me operar está com a agenda cheia. Os meus rins estão no limite. Estou com muita dor meu pé. Ele queima, doí. Estou urinando e evacuando pouco. Estou há semanas sem dormir por causa da dor. Não posso tomar nenhum remédio anti-inflamatório e antibiótico, porque faz os rins pararam. Além disso, estou com trombose", continuou.

MC Kátia, que foi uma das pioneiras dos bailes funk, pediu ajuda para voltar a trabalhar. "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Não ando dentro de casa, estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali. Eu vim dar uma satisfação para vocês do por que eu estou sumida dos palcos. Estou cuidando da minha saúde. Quem puder me ajudar em alguma coisa".

Uma publicação compartilhada por MC KATIA A FIEL (@mckatiaafiel)

