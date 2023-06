MC Daniel causa alvoroço ao desembarcar em aeroporto do Rio

Em meio acusações de estrelismo, MC Daniel foi clicado ao desembarcar no aeroporto do Rio após turnê na Europa; veja

O cantor MC Daniel, foi flagrado desembarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira, 13, em companhia de sua equipe. O artista chegou ao Brasil após realizar uma série de shows internacionais.

Na ocasião, o ex-namorado de Mel Maia optou por um conjunto jeans composto por calça e jaqueta colegial. Além disso, o cantor utilizava óculos escuros que deixou o look mais despojado. Mesmo tentando passar despercebido, MC Daniel foi imediatamente reconhecido pelos fãs que estavam no local.

Ainda na noite de ontem, o funkeiro fez questão de se retratar em público após expor nas redes sociais seu relacionamento com a atriz global, que está brilhando na novela das 19h, 'Vai na Fé'. Em sua conta no Instagram, o funkeiro afirmou que está tendo a ajuda de um psicólogo para aprender a lidar com a situação.

"Família, dessa vez eu vim de uma forma diferente aqui, depois de tudo isso. Conversei com o psicólogo ontem e conversei hoje. Estou bem mais feliz e bem mais aliviado. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para Mel pela exposição, por ter rebatido crítica e coisas que eram mentira... algo do tipo", iníciou ele.

E prosseguiu: "Pedir desculpa para ela, para a família dela, para as amigas dela. Queria pedir desculpa para os fãs para alguém que se sentiu lesado por alguma atitude que eu tomei na explosão. Já busquei ajuda e vou buscar mais. Psicólogo não é só para doido, eu achei que era", declarou ele no vídeo.

VEJA AS FOTOS DE MC DANIEL NO AEROPORTO:

Foto: Pereira/AGNEWS

Não foi traição! Saiba porque Mel Maia terminou namoro com MC Daniel: "Doentio"

Após ser confirmado oficialmente, o fim do romance entre MC Daniel e Mel Maia segue repercutindo. Isso porque muitos fãs estavam apreensivos sobre o motivo do fim do namoro entre os dois. Após boatos de traição e de desavenças, o colunista Leo Dias, afirmou que os dois decidiram se separar após o "ciúme doentio" do funkeiro.

O jornalista disse que as gravações da novela Vai na Fé, novela na qual a atriz é uma das estrelas, deixavam o cantor se mordendo de ciúmes."O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", justificou ele.

Com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, o cantor MC Daniel é um dos novos nomes do funk e tem chamado atenção por seu estilo ostentação. Cheio de correntes de ouro e tatuagens espalhadas pelo corpo, ele bombou após se lançar na música para superar um trauma pessoal.