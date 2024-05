Murilo Huff se declara para a namorada em data especial: 'Te amo'

Fofos! O cantor Murilo Huff e a namorada, Gabriela Versiani, trocaram declarações de amor em comemoração a data marcante para o casal

O cantor Murilo Huff usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 15, para compartilhar uma bela declaração de amor à namorada, a influenciadora Gabriela Versiani. Através de seus stories no Instagram, o artista celebrou um ano da data em que os dois se conheceram.

"Há um ano nossas vidas se cruzavam. Era para ser só um clipe, mas, para minha sorte, a realidade imitou a ficção. Te amo", escreveu Murilo. A influenciadora, por sua vez, também comemorou a data marcante na vida do casal.

Em suas redes sociais, Gabriela Versiani contou um pouco de como iniciou a história de amor entre eles. "Ano passado, nesse exato momento, eu chegava para gravar um clipe e mal sabia o que me esperava a partir daí. Um ano desse momento que vai ficar para sempre no coração", disse ela.

Para quem não sabe, Murilo Huff e Gabriela se conheceram durante uma participação da famosa em um clipe do músico em Fernando de Noronha. Desde então, os dois se apaixonaram e não se desgrudaram mais.

O casal assumiu publicamente a relação em junho de 2023, quando o cantor fez um pedido para lá de especial de namoro.

Murilo Huff e Gabriela Versiani trocam declarações - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é a namorada de Murilo Huff?

O cantor Murilo Huff namora com a influenciadora digital Gabriela Versiani. Agora, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, contou que ela é milionária. A jovem construiu sua fortuna com uma marca de roupa de praia.

Gabriela é empresária e é sócia de uma marca de beachwear que fatura muito dinheiro todos os anos. A previsão de faturamento em 2024 é de R$ 12 milhões. "É uma trajetória que me orgulha muito. Começamos do zero, com pouco investimento, e ver a marca bombando, todo mundo usando - como Virginia, Ana Castela e Ludmilla - é algo que preenche meu coração. Dá muito orgulho", disse ela ao colunista.

E ela pretende turbinar a sua conta bancária com o seu lado da fama. A musa tem o sonho de ir para o BBB e quer entrar no mundo da TV. "Tenho muita vontade. Comecei nesse meio porque queria ser atriz. Fiz publicidade, teatro, aí veio a pandemia e a era digital. Minha vida ficou tomada pelo meu lado influenciadora e eu não consegui voltar mais ao teatro. Mas é um grande sonho. Espero que cheguem mais oportunidades", declarou.