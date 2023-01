Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz expõe ataques na web: ''Cúmplice de estuprador''

Após apagar fotos com Daniel Alves, modelo Joana Sanz mostra mensagens de ódio que tem recebido nas redes sociais

A esposa de Daniel Alves (38), Joana Sanz usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para mostrar aos seguidores os ataques que tem recebido desde que o jogador de futebol foi preso preventivamente na Espanha.

Acusado de estuprar e agredir uma mulher de 23 anos em uma balada em Barcelona no dia 30 de dezembro, o atleta está detido, sem direito à fiança.

Nos stories de seu Instagram, a modelo espanhola compartilhou algumas das mensagens maldosas enviadas por internautas em seu direct.

"Você tem um marido estuprador!", "Imbecil, magra, idiota, cadela falante", "Agora você pula como a p**** do rato que você é do navio que está afundando, você é apenas uma prostituta qualquer, foi expulsa da prostituição, vadia, ele é tão baixo quanto você", "Cúmplice de estuprador" foram alguns dos comentários de ódio que Joana recebeu.

Vale destacar que nesta semana, a modelo tomou a decisão de apagar as fotos que tinha com Alves no seu feed do Instagram após o atleta ter sido detido na Espanha.

Confira as mensagens maldosas que Joana Sanz tem recebido:

Detento diz que Daniel Alves está dando autógrafos na prisão

Um detento que saía da mesma prisão de Daniel Alves, Brians 2, contou que ele está dando autógrafos aos detentos. Ainda segundo ele, ninguém se refere ao jogador como estuprador.

Ao jornal espanhol Telecinco, o homem contou que não ficou no mesmo local que o atleta, mas conseguiu a assinatura em sua camiseta do Barcelona através de outras pessoas. A dedicatória dizia "Abraço com Amor", continha o nome do jogador e um rostinho feliz. Para ele, é difícil acreditar que o brasileiro tenha cometido o crime, mas não descarta possibilidade. "Esse cara tem muitos milhões, pode sair com quem quiser. Embora também possa perder a cabeça", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!