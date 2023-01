Detento diz que Daniel Alves está dando autógrafos na prisão

Detento falou a jornal espanhol que Daniel Alves não está sendo visto como estuprador pelos detentos

Um detento que saía da mesma prisão de Daniel Alves, Brians 2, contou que ele está dando autógrafos aos detentos. Ainda segundo ele, ninguém se refere ao jogador como estuprador.

Ao jornal espanhol Telecinco, o homem, contou que não ficou no mesmo local que o atleta, mas conseguiu a assinatura em sua camiseta do Barcelona através de outras pessoas.

A dedicatória dizia "Abraço com Amor", continha o nome do jogador e um rostinho feliz. Para ele, é difícil acreditar que o brasileiro tenha cometido o crime, mas não descarta possibilidade. "Esse cara tem muitos milhões, pode sair com quem quiser. Embora também possa perder a cabeça", disse.

Vale lembrar que Daniel Alves está respondendo por supostamente estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona no final de 2022. Ele é casado com a modelo Joana Sanz e estava no país pela morte da mãe dela.

Mulher que acusa Daniel Alves não quer dinheiro

A suposta vítima do jogador afirmou que não quer nenhuma recompensa em dinheiro com o processo contra ele. Ela afirma apenas querer justiça pelo que passou. Ela tomou coquetel antiviral porque Daniel não teria usado camisinha na hora do ato, está fazendo terapia e afastada das notícias. A esposa dele primeiro o defendeu, mas recentemente apagou diversas fotos com jogador da seleção brasileira.