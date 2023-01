Esposa de Daniel Alves apaga as fotos com ele do Instagram

Joana Sanz decidiu deletar as fotos com o marido, Daniel Alves, após ele ser preso na Espanha

A modelo Joana Sanz tomou uma decisão sobre a presença do marido, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, em suas redes sociais. Nesta semana, os fãs mais atentos perceberam que ela apagou as fotos que tinha com ele no seu feed do Instagram após o atleta ter sido detido na Espanha.

As imagens de momentos românticos do casal e de quando ela foi apoiá-lo na Copa do Mundo do Catar não estão mais disponíveis no perfil dela.

Daniel Alves está preso na Espanha, sem direito à fiança, há alguns dias depois de ser alvo de uma acusação de assédio sexual. O atleta espera a decisão do juiz para saber o que acontecerá com ele a partir de agora.

Por sua vez, Joana Sanz enfrenta um momento difícil em sua vida. A mãe dela faleceu há poucos dias e logo depois o marido foi detido pela justiça. Tanto que ela apareceu abatida nas redes sociais para desabafar sobre como anda a sua vida. "Decidi fazer esse vídeo para que possam me ver.... Sei que tem muita gente preocupada. Agora estou em um momento de calma, apesar de toda a tempestade. E queria aproveitar para agradecer a tanta gente que estão me apoiando de verdade", disse ela.

"Recebi algumas mensagens preciosas e livros desde de psicologia, de coloris, com mensagens de superação e de animo... Tantas palavras de carinho. Estou respondendo todas as mensagens de carinho e isso me conforta muito. São pessoas que dedicam seu tempo para me encher de ânimo. Muito obrigada. De verdade", finalizou.