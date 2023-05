Mulher de Bruce Willis revela que filha de nove anos ajuda pai em tratamento contra demência

Emma Willis, mulher de Bruce Willis, relata em vídeo as atitudes da filha mais nova, Evelyn, para poder ajudar pai durante tratamento

A modelo Emma Heming Willis (44), mulher do ator Bruce Willis (68), usou suas redes sociais para revelar que sua filha mais nova, Evelyn (9), vem ajudando o pai em seu tratamento contra a demência frontotemporal, da qual foi diagnosticado recentemente.

De acordo com a ex-modelo, a pequena está sendo bastante “amorosa e compassiva”, querendo saber tudo sobre a doença de seu pai, ator alemão mundialmente conhecido por ser o astro da franquia Duro de Matar.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Emma revela, bastante emocionada, como sua filha tem se comportado no atual momento tenso que vive a família. “Eu tenho que contar essa história para vocês e vou tentar fazer isso sem chorar, porque quando Evelyn me contou isso, eu fiquei toda derretida”, começou a mulher do ator.

“Ela chegou e falou: 'você sabia que pessoas com demência podem ficar gravemente desidratadas?'. Isso não é engraçado, mas é meio engraçado [a preocupação]. E ela realmente é filha de seu pai porque esses dois amam alguns fatos aleatórios”, contou Emma.

Por fim, a mulher de Bruce Willis contou como Evelyn tem sido amorosa. “Então, eu disse a ela: 'Evelyn, sempre garantiremos que o papai tenha uma garrafa de água na mão. Obrigado por me avisar. Mas essa é a coisa mais amorosa e compassiva que você pode fazer. Ser curiosa e educar você mesma sobre a doença de seu pai'”, comentou.

Astros de Hollywood têm dado apoio "24 horas por dia" à família de Bruce Willis

Bruce Willis, sua família tem recebido todo o apoio de seus amigos de Hollywood. As informações foram trazidas por fontes próximas à situação ao site Radar Online. As cinco filhas e a esposa de Bruce contam com o total apoio de seus colegas de trabalho, incluindo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jason Statham – que já contracenaram com ele.