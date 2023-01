Mulher de Alec Baldwin faz desabafo após ator ser indiciado por morte em set

Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin, se manifesta após o ator ser indiciado por homicídio culposo pela morte da diretora do filme 'Rust'

Hilaria Baldwin (39), esposa de Alec Baldwin (64), falou pela primeira vez após o ator ser processado por morte em bastidores de filme.

Depois de Alec ser indiciado por homicídio culposo pela morte da diretora Halyna Hutchins no set de gravações do longa Rust, a ex-instrutora de ioga fez um desabafo sobre o momento difícil que passaram. Segundo informações da Variety, em seu podcast Witches Anonymous, ela agradeceu pelo apoio que a família recebeu.

“Tem sido um momento emocionante para a minha família e quero expressar a vocês o quanto sou grata por seu apoio, sua gentileza e sua razão. Sinceramente, acho que sem isso, nós desmoronaríamos, então, muito obrigada por serem a nossa rocha agora, porque não me sinto tão forte", disse Hilaria.

A mulher de Baldwin não falou diretamente sobre as acusações contra o marido. Em seu podcast, ela comentou sobre como cuidar de “nossos filhos e de nós mesmos em tempos difíceis."

"Crianças são esponjas”, disse ela, que acrescentou: "E embora certas conversas nem sempre sejam adequadas à idade, não podemos negar que eles sentem a energia e captam certas coisas na família e em casa. Além disso, criar filhos pequenos pode ser estressante, independentemente do estresse adicional."

Vale lembrar que no início do mês, Hilaria, que tem 7 filhos, foi flagrada em vídeo pedindo aos paparazzi para dar privacidade à sua família durante o período delicado.

Alec Baldwin e a armeira do set, Hannah Gutierrez Reed, enfrentam as acusações de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem de Rust em 2021. Eles também são indiciados pelo uso de arma de fogo no local, e se forem condenados, poderão pegar até cinco anos de prisão.

Baldwin foi quem disparou o tiro que matou Hutchins. Ele se preparava para filmar uma cena em Bonanza Creek Ranch perto de Santa Fe. A armeira do set carregava a arma.

O ator sempre negou ser o culpado e afirma que tudo o que fez foi seguir as instruções e que carregava uma "arma fria", que teria sido testada antes e estaria sem munição real. Um dos advogados de Baldwin fala que a decisão “distorce a trágica morte de Halyna Hutchins e representa um terrível erro judicial”.

A morte de Halyna acabou sendo considerada acidental, já que o médico legista não encontrou nenhuma intenção de causar danos em seu relatório oficial. No entanto, a família da diretora entrou com processo de homicídio culposo contra Alec e os outros envolvidos, dizendo que ele foi negligente no manuseio da arma.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!