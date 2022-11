Morre aos 40 anos Michelle Mibow, musa do 'Caldeirão' e rainha do canaval de SP

Passista Michelle Mibow foi encontrada morta em casa pelo marido; suspeita é de infarto

08/11/2022

A sensação do carnaval paulista, Michelle Mibow (40), foi encontrada morta em casa na última segunda-feira, 7. A suspeita é de infarto.

Segundo informações do G1, o marido de Michelle foi quem a encontrou caída em sua casa. Bombeiro, ele tentou reanimá-la, mas não obteve sucesso.

Passista e coreógrafa, ela participou do concurso para 'Musa do Caldeirão do Huck' em 2013 e ficou entre as finalistas.

Michelle foi nomeada princesa da escola de samba Vila Maria e musa da Águia de Ouro. Além de ter sido rainha de bateria da escola de samba União Imperial e da Unidos dos Morros

A escola de samba que a musa fazia parte atualmente lamentou o ocorrido: "É com imenso pesar que o Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Unidos dos Morros vem comunicar o falecimento da nossa Madrinha da Bateria Chapa Quente MICHELLE MIBOW", escreveu o perfil da Escola de Samba Unidos dos Morros.

"MICHELLE obrigado por sempre representar maravilhosamente o nosso Pavilhão seja como Rainha, Madrinha, Coreógrafa, Ateliê, Barracão. Em diversos segmentos de nossa agremiação você se fez presente, e realmente aprendeu a amar a Unidos dos Morros como a comunidade te ama. Que DEUS te receba em seus braços e conforte o coração de todos", escreveu a conta.

