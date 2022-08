Moranguinho revela que já flagrou Naldo pedindo fotos ousadas para outra mulher

Moranguinho conta como reagiu ao ver Naldo pedindo fotos de outra mulher: 'É hoje que eu vou matar ele'

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 15h06

A musa Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, surpreendeu ao contar que já pegou o marido, o cantor Naldo Benny, pedindo fotos ousadas para outra mulher nas redes sociais. Ela fez a revelação ao participar do podcast BarbaCast e contou como reagiu ao ver as mensagens do marido no celular.

Moranguinho contou que o flagra aconteceu quando ele deixou o celular no quarto e ela foi dar uma olhadinha. "Eu estava no quarto me arrumando e ele estava na sala. E ele deixou um celular no quarto. São dois celulares. E eu não tenho o hábito de mexer no telefone dele. Não gosto e acho que não tem necessidade disso. Mas nesse dia, um negócio soprou no meu ouvido: 'vai ali dar uma olhadinha'. Peguei o telefone e fui no Instagram. Uma mulher tinha mandado vários nudes pra ele. Na hora que eu peguei o telefone, que eu abri, tava o meu digníssimo respondendo assim: 'manda mais'. Eu falei: 'é hoje eu que vou matar ele'", declarou.

Então, ela contou como foi confrontar o marido. "Respirei, contei até 10 e tava me arrumando. Estava bonita e falei: ‘agora eu não quero ficar bonita, quero ficar maravilhosa. Fui lá e escolhi a melhor roupa, me arrumei. Desci e tava ele sentado no sofá da sala com o telefone na mão. Parei na frente dele bem calmamente, pausadamente no meu vestido todo coladinho tubinho, cabelão jogado de lado, toda maquiada, e fiz assim: ‘para com essa porra agora'. Ele perguntou ‘o que, amor?’. E eu disse: ‘para com essa porra agora’. Peguei o telefone e mostrei. Falei: ‘não quero ouvir nada, levanta e vamos embora sair. Peguei na mão, fomos pra rua e meu recado já tinha sido dado. E não teve crise", afirmou.

