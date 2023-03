Monumento! Esposa de Alok deixa alcinha do biquíni cair em foto provocante

Esposa de Alok deixa alcinha do biquíni cair e esbanja sensualidade; ela exibiu abdômen trincado após as duas gestações

Sempre deslumbrante, a bela Romana Novais deixou os seguidores surpresos nesta terça-feira (7) ao aparecer com um biquíni branco inusitado nas redes sociais. Ela está curtindo férias na Tailândia ao lado do marido, o DJ Alok Petrillo.

Dessa vez, ela escolheu um modelito inusitado no qual a alça cai dos ombros. Esbanjando sensualidade, ela apareceu com os cabelos presos e um óculos de sol poderoso durante um passeio de barco. O corpo sequinho após as duas gestações também chamou a atenção.

Romana Novais e Alok foram até o país para o casamento do irmão gêmeo do DJ, o também músico Bhaskar. Eles surgiram deslumbrantes na cerimônia íntima que aconteceu no último final de semana. Só que a bela acabou sofrendo críticas.

Nas redes, os internautas apontaram que o vestido não era apropriado para o casamento e que acabou ofuscou a noiva. A médica, então, se explicou e rebateu as críticas que tem sofreido.

"Quem escolheu meu vestido foi a própria Carol, a noiva, a esposa do meu cunhado, uma das minhas melhores amigas. Fizemos juntas com a mesma estilista. O vestido da Carol foi um sonho, um dos mais lindos de noiva que eu já vi, totalmente dentro do contexto e do jeitinho que ela sonhou”.

Veja:

Nas fotos da cerimônia, Romana Novaisescreveu um texto caloroso para os cunhados. "Amiga, somos tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Arrisco a dizer que é uma das minhas amigas com a personalidade mais distante da minha. Mas o nosso jeito de respeitar as nossas diferenças é o que mais nos prende uma a outra. E desde quando a gente se conheceu eu sempre me lembro de você como um presente daqueles que veio na hora certa. Minha libriana indecisa, prestativa, intensa, protetora, fiel. Sou feliz demais de fazer parte da mesma família que você e te ver casando foi emocionante demais. Você não poderia ter escolhido um companheiro melhor. Íntegro, família, parceiro. Deus abençoe essa união com muito amor e sabedoria. Que a caminhada juntos seja leve e muito feliz! Amo vocês!", escreveu.