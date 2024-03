Monique Evans revela motivo de casamento com Cacá Werneck após 10 anos de união

Em entrevista à CARAS Brasil, Monique comentou sobre casamento com Cacá Werneck, que está marcado para acontecer em maio deste ano

Com data marcada e preparativos em mãos, Monique Evans está mais do que pronta para formalizar a união com a DJ Cacá Werneck, com quem vive um relacionamento de 10 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo comentou sobre os motivos que levaram o casal a pensarem na renovação dos jogos.

Muito popular entre a comunidade LGBTQIAP+, Monique conta que apesar do casal representar muitas pessoas, o real motivo por trás do casamento estar na realização de um desejo pessoal dela e da Cacá. "Em momento nenhum a gente pensou assim [na representatividade], porque pra gente é tão normal, que a gente se vê como um casal normal. Então em momento nenhum a gente pensou nisso".

Segundo a famosa, será um evento importante para a família das duas e por isso elas estão se dedicando nos mínimos detalhes. "A gente pensou mais em celebrar o nosso amor e ter a família por perto, principalmente a minha mãe e a vozinha dela, para elas participarem desse momento", disse Monique.

Programado para acontecer no dia 16 de maio em um sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro, o casamento de Monique e Cacá será celebrado por pastores da Igreja Cristã Contemporânea, Fabio Inácio e Marcos Gladstone. Além disso, outro detalhe especial da cerimônia é que a titia vai estar usando um vestido da estilista Michelly X, conhecida por vestir diversas famosas como Pabllo Vittar e Paola Oliveira.

Em janeiro, Monique já havia compartilhado em seu Instagram um convite virtual para a festa. O registro emocionou os seguidores, que desejaram ainda mais amor ao casal. "É com muita emoção que anunciamos o dia do nosso casamento. O convite está sendo feito com muito AMOR", escreveu.