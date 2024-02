Diagnosticada com dengue, Monique Evans leva susto e vai parar em hospital no Rio

A apresentadora Monique Evans conta a CARAS Brasil que precisou ir às pressas ao hospital nesta quarta-feira, 21, após susto em casa

Diagnosticada com dengue, a apresentadora e ex-modelo Monique Evans (67) foi parar no hospital, no final da tarde desta quarta-feira, 21. Ela revela à CARAS Brasil que precisou procurar ajuda médica porque, ao escovar os dentes, foi surpreendida com forte sangramento. Ela não precisou ser internada, mas segue de repouso absoluto em casa, no Rio de Janeiro.

"Cheguei do hospital agora porque a gengiva sangrou bastante quando fui escovar. E uma das coisas que não pode acontecer é sangramento, né? Tireo sangue novamente, as plaquetas estão mais baixas, mas não precisei ficar internada, não. Tenho que beber bastante água, ficar de repouso absoluto, só levantar para ir ao banheiro. Vou fazer um novo exame no sábado. Tirei sangue de novo, tomei mais soro, mas agora estou em casa, deitadinha", conta.

Por conta da doença, Monique precisou cancelar os preparativos para o casamento com a DJCacá Werneck (38). O casamento será realizado no dia 16 de maio, em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Mais um dia que eu perdi. Milhões de coisas para eu organizar do nosso casamento, da lua de mel também. Foi uma semana perdida, mas Deus sabe o que faz. Ainda bem que não precisei ficar internada. Não foi nada pior", diz.

Na terça-feira, 20, a apresentadora usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi diagnosticada com dengue - decretada como epidemia pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, nesta quarta. Muito abatida, ela disse que ficou o tempo todo de cama, além de ter perdido peso por causa da dificuldades para comer.

"Oi, gente, estou aqui sem filtro hoje para mostrar que esse negócio de dengue não é mole, não. Eu já emagreci muitos quilos. Não consigo comer. Estou me hidratando, mas só consigo dormir", disse Monique. "Olha, sério. Que doença, gente! Que bichinho miserável. Olha minha cara. Olha como eu estou", completou.