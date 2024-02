Com dengue, Monique Evans desabafa: ‘Que bichinho miserável’

A apresentadora Monique Evans desabafa sobre os sintomas da dengue ao ficar de cama por causa da doença

A apresentadora Monique Evans desabafou sobre como está se sentindo após ser diagnosticada com dengue. Ela contou que ficou de cama e está se sentindo muito cansada, além de ter perdido peso por causa da dificuldade para comer.

Nas redes sociais, a loira contou sobre como está. "Oi, gente, estou aqui sem filtro hoje para mostrar que esse negócio de dengue não é mole, não. Eu já emagreci muitos quilos. Não consigo comer. Estou me hidratando, mas só consigo dormir", disse ela.

E completou: "Amanhã, vou ter que levantar, ir ao banco, porque bloquearam o meu aplicativo. Vou ter que ir lá ao banco fazer isso, mas eu estou muito, muito, muito caída. Olha, sério. Que doença, gente. Que bichinho miserável. Olha minha cara. Olha como eu estou".

Monique Evans rebate críticas

Há pouco tempo, Monique Evans usou suas redes sociais para se manifestar após ser alvo de novos ataques homofóbicos. Tudo começou depois que a modelo compartilhou um vídeo beijando sua noiva, a DJ Cacá Werneck. A repercussão incluiu comentários ofensivos, até mesmo sobre a possível reação de seus filhos e netos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Monique compartilhou o vídeo do momento de carinho no palco com sua futura noiva, mas recebeu uma enxurrada de críticas: “Sem comentários. Como ela vai explicar essa cena para neta? Jesus tenha compaixão”, disse um internauta. “Desnecessário essa exposição”, comentou outra.

Após receber os comentários, a loira reapareceu em seu perfil e chamou a atenção dos seguidores com um desabafo: “Estou um pouco chocada. Postei um vídeo meu com a minha mulher, a gente vai casar agora em maio, esse ano a gente faz 10 anos juntas”, Monique ainda lembrou que se trata de um relacionamento saudável e sem traições.

“Postei um vídeo de um beijo básico, simples. Não foi um selinho, mas também não foi um beijo e tiveram vários comentários legais e alguns comentários homofóbicos. A gente estava simplesmente demonstrando carinho, um beijo, e dizendo que meus netos iam sentir vergonha”, a apresentadora ficou indignada ao citarem sua família.