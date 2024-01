Monique Evans rebate ataques por beijar a noiva: ‘Por que teria vergonha?'

Monique Evans usa as redes sociais para revidar comentários ofensivos sobre sua família após publicar vídeo beijando a noiva, Cacá Werneck

Nesta quarta-feira, 03, Monique Evans usou suas redes sociais para se manifestar após ser alvo de novos ataques homofóbicos. Tudo começou depois que a modelo compartilhou um vídeo beijando sua noiva, a DJ Cacá Werneck. A repercussão incluiu comentários ofensivos, até mesmo sobre a possível reação de seus filhos e netos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Monique compartilhou o vídeo do momento de carinho no palco com sua futura noiva, mas recebeu uma enxurrada de críticas: “Sem comentários. Como ela vai explicar essa cena para neta? Jesus tenha compaixão”, disse um internauta. “Desnecessário essa exposição”, comentou outra.

Após receber os comentários, a loira reapareceu em seu perfil e chamou a atenção dos seguidores com um desabafo: “Estou um pouco chocada. Postei um vídeo meu com a minha mulher, a gente vai casar agora em maio, esse ano a gente faz 10 anos juntas”, Monique ainda lembrou que se trata de um relacionamento saudável e sem traições.

“Postei um vídeo de um beijo básico, simples. Não foi um selinho, mas também não foi um beijo e tiveram vários comentários legais e alguns comentários homofóbicos. A gente estava simplesmente demonstrando carinho, um beijo, e dizendo que meus netos iam sentir vergonha”, a apresentadora ficou indignada ao citarem sua família.

“Bom, tenho uma neta de 14 anos e, cara, o que ela se orgulha do nosso relacionamento. Ela tem muito orgulho, ela ama a gente como casal”, a modelo celebrou o apoio de sua neta Valentina, que é filha de seu primogênito Armando Aguinaga. Vale lembrar que a jovem, que mantém a vida fora dos holofotes, mora fora do Brasil com o pai.

Monique aproveitou para revelar mais detalhes de seu casório, que vai acontecer em maio: “Por que a Bárbara teria vergonha da gente? Por causa de um beijo? Gente, é a coisa mais normal, até na novela aparece. Não dá para entender. No nosso casamento, vai ter beijo e é a Bárbara que vai me levar até o altar”, disse sobre sua filha mais nova, Bárbara Evans.

“Minha netinha é a daminha. Não tem preconceito algum na família”, ela complementou sobre a herdeira da influenciadora digital, a pequena Ayla, que tem um aninho. Por fim, ela comentou sobre os novos netinhos recém-nascidos, Álvaro e Antônio: “Vocês acham que esses netos vão ser criados sem ver que a gente é um casal? Não, nós somos assumidas total”, finalizou.

